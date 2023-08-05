Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:21

Güncelleme: 05.08.2023 - 10:21

Kahraman Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Jean Pierre Jeunet oturuyor. Senaristliğini Reif Larsen ve Guillaume Laurant üstleniyor. Peki, Kahraman Çocuk filminin konusu ne? Kahraman Çocuk filminin oyuncuları kim?

KAHRAMAN ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

On yaşında ki dahi haritacı T.S Spivet, kovboy babası ve bilim adamı annesi ile birlikte Montada bir çiftlik evinde yaşamaktadır. Küçük çocuk ailesinden habersiz haritalarını Smithsonian Enstitüsü'ne göndermektedir. Bir süre sonra Smithsonian Enstitüsü'nden haber gelir: Enstitü bu dahi haritacıya ödül vermek ister. Küçük çocuk ailesinden habersiz Smithsonian Enstitüsü'ne gitmek üzere bir yük trenine biner ve macera bundan sonra başlar...

KAHRAMAN ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kyle Catlett

Helena Bonham Carter

Jakob Davies

Niamh Wilson

Judy Davis

Callum Keith Rennie

Dominique Pinon

Julian Richings

Rick Mercer

Robert Maillet

Richard Jutras

Leni Parker

Martin Brisebois

Dylan Kingwell

Rebecca Amzallag

Pauline Little

Michel Perron

Kyle Gatehouse

Dawn Ford

Susan Glover

Felicia Shulman

Harry Standjofski

Gordon Masten

James Bradford

Brent Skagford

Amy Sobol

Lisa Bronwyn Moore

Leigh Ann Taylor

Pierre Leblanc

Amber Goldfarb

Kyle Allatt

Jean-Pierre Michaël

Boris Rehlinger

Lisa Martino

Georges Claisse

Sabrina Reeves

Guillaume Orsat

Catherine Lemieux

Victor Cornfoot

Danièle Douet

Sarah Brannens

Sylvia Stewart

Noël Burton

Marc Primeau

Una Kay

Marie-Chantal Nadeau

Benoit Priest

Christie Claymore

Zachary Amzallag

KAHRAMAN ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kahraman Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.