Kahraman Çocuk filminin konusu ne? Kahraman Çocuk filminin oyuncuları kim?
Kahraman Çocuk (The Young and Prodigious T.S. Spivet) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kahraman Çocuk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kahraman Çocuk filminin konusu ne? Kahraman Çocuk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kahraman Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Jean Pierre Jeunet oturuyor. Senaristliğini Reif Larsen ve Guillaume Laurant üstleniyor. Peki, Kahraman Çocuk filminin konusu ne? Kahraman Çocuk filminin oyuncuları kim?
KAHRAMAN ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?
On yaşında ki dahi haritacı T.S Spivet, kovboy babası ve bilim adamı annesi ile birlikte Montada bir çiftlik evinde yaşamaktadır. Küçük çocuk ailesinden habersiz haritalarını Smithsonian Enstitüsü'ne göndermektedir. Bir süre sonra Smithsonian Enstitüsü'nden haber gelir: Enstitü bu dahi haritacıya ödül vermek ister. Küçük çocuk ailesinden habersiz Smithsonian Enstitüsü'ne gitmek üzere bir yük trenine biner ve macera bundan sonra başlar...
KAHRAMAN ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kyle Catlett
Helena Bonham Carter
Jakob Davies
Niamh Wilson
Judy Davis
Callum Keith Rennie
Dominique Pinon
Julian Richings
Rick Mercer
Robert Maillet
Richard Jutras
Leni Parker
Martin Brisebois
Dylan Kingwell
Rebecca Amzallag
Pauline Little
Michel Perron
Kyle Gatehouse
Dawn Ford
Susan Glover
Felicia Shulman
Harry Standjofski
Gordon Masten
James Bradford
Brent Skagford
Amy Sobol
Lisa Bronwyn Moore
Leigh Ann Taylor
Pierre Leblanc
Amber Goldfarb
Kyle Allatt
Jean-Pierre Michaël
Boris Rehlinger
Lisa Martino
Georges Claisse
Sabrina Reeves
Guillaume Orsat
Catherine Lemieux
Victor Cornfoot
Danièle Douet
Sarah Brannens
Sylvia Stewart
Noël Burton
Marc Primeau
Una Kay
Marie-Chantal Nadeau
Benoit Priest
Christie Claymore
Zachary Amzallag
KAHRAMAN ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kahraman Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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