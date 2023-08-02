Patron Seviyesi filmi konusu nedir? Patron Seviyesi filmi oyuncuları kimler?
Patron Seviyesi (Boss Level) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Patron Seviyesi filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Patron Seviyesi filmi konusu nedir? Patron Seviyesi filmi oyuncuları kimler?
Patron Seviyesi filminin yönetmenliğini Joe Carnahan üstlenirken filmin senaryosunu Joe Carnahan, Chris Borey ve Eddie Borey kaleme aldı. 2020 yılında vizyona giren Patron Seviyesi (Boss Level) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Patron Seviyesi filmi konusu nedir? Patron Seviyesi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
PATRON SEVİYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Emekli bir özel kuvvetler subayı olan Roy Pulver, öldüğü günü sürekli yaşadığı bir zaman döngüsüne hapsolmuştur. Roy aynı günü sürekli yaşarken, ölümüne neden olan olayı aydınlatmaya karar verir. Bu gizemi aydınlatmak ve döngüye son vermek adına çıktığı bu yolda Roy’a hiç beklemediği bir yoldaş olan Alice katılıyor.
PATRON SEVİYESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Mel Gibson - Col. Clive Ventor
Frank Grillo - Roy Pulver
Naomi Watts - Jemma Wells
Will Sasso - Brett
Annabelle Wallis - Alice
Ken Jeong - Chef Jake
Michelle Yeoh - Dai Feng
Meadow Williams - Pam
Eric Etebari - Roy
AKILALMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Patron Seviyesi filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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