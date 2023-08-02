Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:49

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:49

Patron Seviyesi filminin yönetmenliğini Joe Carnahan üstlenirken filmin senaryosunu Joe Carnahan, Chris Borey ve Eddie Borey kaleme aldı. 2020 yılında vizyona giren Patron Seviyesi (Boss Level) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Patron Seviyesi filmi konusu nedir? Patron Seviyesi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

PATRON SEVİYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli bir özel kuvvetler subayı olan Roy Pulver, öldüğü günü sürekli yaşadığı bir zaman döngüsüne hapsolmuştur. Roy aynı günü sürekli yaşarken, ölümüne neden olan olayı aydınlatmaya karar verir. Bu gizemi aydınlatmak ve döngüye son vermek adına çıktığı bu yolda Roy’a hiç beklemediği bir yoldaş olan Alice katılıyor.

PATRON SEVİYESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mel Gibson - Col. Clive Ventor

Frank Grillo - Roy Pulver

Naomi Watts - Jemma Wells

Will Sasso - Brett

Annabelle Wallis - Alice

Ken Jeong - Chef Jake

Michelle Yeoh - Dai Feng

Meadow Williams - Pam

Eric Etebari - Roy

AKILALMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Patron Seviyesi filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.