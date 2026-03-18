Kahramanın Dönüşü filminin yönetmen koltuğunda Julius Avery oturuyor. Filmin senaristliğini Bragi F. Schut üstleniyor. Peki, Kahramanın Dönüşü filminin konusu ne? Kahramanın Dönüşü filminin oyuncuları kim?

KAHRAMANIN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir çocuk, yirmi yıl önce epik bir mücadele verdikten sonra kayıplara karışan bir süper kahramanın hala etrafta olabileceğini öğrenir…

KAHRAMANIN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Javon 'Wanna' Walton

Pilou Asbæk

Martin Starr

Moises Arias

Dascha Polanco

Sophia Tatum

Michael Aaron Milligan

KAHRAMANIN DÖNÜŞÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kahramanın Dönüşü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.