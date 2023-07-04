Dönence dizisinin konusu nedir? Dönence dizisinin oyuncuları kimler? Dönence dizisi nerede çekiliyor?

Dönence dizisi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dönence dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu, Dönence dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Dönence dizisinin konusu nedir? Dönence dizisinin oyuncuları kimler? Dönence dizisi nerede çekiliyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:57
Dönence dizisinin konusu nedir? Dönence dizisinin oyuncuları kimler? Dönence dizisi nerede çekiliyor?
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Dönence dizisinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Peki, Dönence dizisinin konusu nedir? Dönence dizisinin oyuncuları kimler? Dönence dizisi nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

DÖNENCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? 

DÖNENCE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Emre Kınay

Caner Topçu

Sümeyye Aydoğan 

Atakan Hoşgören 

Didem İnselel 

Ogün Kaptanoğlu

Ülkü Hilal Çiftçi 

Ahmet Varlı 

Doğan Karakaş 

Nazlı Çetin 

Şebnem Doğruer 

Alara Bozbey 

Mesut Yılmaz 

Edanur Gülbudak 

Muammer Tali 

Umut Kaya 

Berfin Ant

DÖNENCE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönence dizisinin çekimleri, İzmir Foça'da gerçekleşiyor.


Kanal D dönence dizisi Dönence

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