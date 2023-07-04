Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:57

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:57

Dönence dizisinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Peki, Dönence dizisinin konusu nedir? Dönence dizisinin oyuncuları kimler? Dönence dizisi nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

DÖNENCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir?

DÖNENCE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Emre Kınay

Caner Topçu

Sümeyye Aydoğan

Atakan Hoşgören

Didem İnselel

Ogün Kaptanoğlu

Ülkü Hilal Çiftçi

Ahmet Varlı

Doğan Karakaş

Nazlı Çetin

Şebnem Doğruer

Alara Bozbey

Mesut Yılmaz

Edanur Gülbudak

Muammer Tali

Umut Kaya

Berfin Ant

DÖNENCE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönence dizisinin çekimleri, İzmir Foça'da gerçekleşiyor.