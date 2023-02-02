Kanal D'deki Camdaki Kız ve Yargı dizisinin final tarihi sızdı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi ve Camdaki Kız dizisinin final tarihiyle ilgili iddia seyircileri yıktı. İki TV dizisi ne zaman final yapacak belli oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni iki dizi için üzücü haber. İddialara göre; Türkiye'nin en çok izlenen iki dizisinden kötü haber. Yargı dizisi ile Camdaki Kız dizisi haziran ayında final yapacak.
Başlangıçta tek proje olan Yargı dizisinin reytingleri iyi gidince bir sezon daha uzatılmıştı. Dizi için bu sezon son sezon.
Öte yandan Camdaki Kız dizisi içinde haziran ayında final kararı verildiği konuşuluyor. Dizinin senaryosu hızlı bir şekilde kitaba göre ilerliyor. Haziran ayında final yaparak Camdaki Kız dizisinin de ekrana veda etmesi bekleniyor.
HAYRİ VE NALAN YAKINLAŞTI
Camdaki Kız dizisinde hikaye tamda olması gerektiği gibi ilerliyor. Hayri ve Nalan karakteri giderek yakınlaşmaya başladı. Yasak aşk skandalının eksik olmadığı Camdaki Kız dizisine Sedat ve Nalan'ın boşanma davası damga vuracak.
TÜM GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKIYOR
Camdaki Kız dizisinde başka bir gelişme de Nalan'ın geçmişiyle ilgili. Nalan'ın gerçek babası Metin bey beklenmedik bir hamle yaparak Rafet Koroğlu ile görüşecek. Nalan'ın gerçek hayatıyla ilgili tüm bilgilerin önümüzdeki bölümde açığa çıkması bekleniyor.
Nalan'ın konaktan taşınarak evli ve çocuklu olduğunu bilmediği Hayri ile birlikte yaşaması bekleniyor. Nalan gerçekleri öğrendiğinde bir kez daha yıkılacak. Hayri'nin Nalan ve gerçek eşi haricinde başka bir kadına aşık olması sonrasında bu kadın tarafından öldürülmesiyle dizi final yapmış olacak.
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