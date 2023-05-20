Kanal D'den bir üzücü haber daha... Kanal D Sevilen diziyi bitirme kararı aldı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 00:20

Güncelleme: 20.05.2023 - 00:20

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisinin ardından bir dizi daha final yapacak.

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Kraliçe dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan Ateş karakterine, Burcu Özberk Deniz'e, Selin Şekerci Zeynep'e hayat veriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre reytinglerde düşüşte olan Kraliçe dizisi final yapacak. Mednova imzalı dizinin sezon sonuna kadar ekranda kalma planından vazgeçildiği öğrenildi.

Oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi 11. bölümde sona erecek.

KRALİÇE DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kraliçe, Mednova imzalı, ilk bölümü 22 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cevdet Mercan ve Serhan Şahin'in üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman paylaşmaktadır.



KRALİÇE DİZİSİ KONUSU NEDİR?



‘Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe’de; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması işleniyor.



KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kraliçe dizisi oyuncuları arasında Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci, Özgün Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

Burcu Özberk - Deniz

Gökhan Alkan - Ateş

Selin Şekerci - Zeynep

Özgün Karaman - Ali

Derleme: Cumhuriyet.com.tr