Kanal D'den Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş kararı. Değişiklik yapıldı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 21:17

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 21:17

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremle sarsılan ülkemizde tüm televizyonlar günlerdir enkaz bölgesinde yaşananları aktarıyor ve deprem bölgesinden yayınlar yapıyordu.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin de yaralandığı deprem bölgesinde yaralar tüm hızıyla sarılmaya çalışılıyor.



TV KANALLARI NORMAL AKIŞA DÖNDÜ

Özel TV kanalları normal akışına dönerken devlet televizyonu TRT1 deprem yayınlarını sürdürüyor. Şimdilik özel kanallarda eski filmler ekrana getiriliyor.

İDDİALI DİZİLER İÇİN FLAŞ İDDİA

Bazı haber sitelerinde televizyon dizilerinin mart ayında ekrana getirileceği öne sürülmüştü. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş gibi dizilerle ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

Kanal D dizilerini önümüzdeki hafta itibariyle ekrana getirmeye başlayacak.

İddialar Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'na yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 21 Şubat 2023 tarihinde ekrana gelecek.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölümü, Kanal D'nin aldığı karara göre 26 şubat 2023 tarihinde ekrana gelecek.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN?

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız'ın yayın tarihi de belli oldu. Cumhuriyet'in derlemesine göre; Camdaki Kız dizisi 23 Şubat 2023 tarihinde ekranda olacak.