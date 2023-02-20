46 yıllık usta lezzetli pilavın sırrını verdi; Tencereye 1 kepçe eklenmeli...

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 00:05

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 00:05

Pilav en sevilen yemeklerden. Özellikle et yemeklerinin yanına yakışan en iyi lezzet. Kuru fasulye veya nohut yemeğiyle de pilav çok iyi gidiyor. Peki tane tane pilav nasıl yapılır?

46 yıldır pilavcılık yapan Erdem Usta yaptığı açıklamada lezzetli pilavın sırlarını paylaştı.

Mutlaka baldo pirinç kullanılmalıdır.

Pirinçler en az 12 saat suda bekletilmelidir.

Pilav tenceresine mutlaka limon suyu damlatılmalıdır.

Ayçiçek yağıyla pilav yapılmamalıdır. Pilav en iyi tereyağıyla veya zeytinyağıyla yapılır.

Tavuk suyu pilav için büyük önem taşır. Marketlerde satılan hazır tavuk suyu yerine 1 kepçe evde haşladığınız tavuğun suyundan tencereye ekleyin. Gerçek tavuk suyuyla yapılan pilav hem daha lezzetli hem daha sağlıklı olacaktır.

Tarifsiteniz'de aktarılanlara göre; Dünyaca ünlü şef Anna Beheshti tane tane pilav yapmak için doğru oranı verdi.



MALZEMELER

İki çay bardağı basmati pirinci

500 ml su

TARİF

Pirinci bir elek veya kevgir kullanarak soğuk su altında yıkayın veya su berraklaşana kadar bir tencerede durulayın.

Yıkanmış pirinçle birlikte en az 500 ml suyu bir tencereye ekleyin ve kaynatın.

Karıştırın ve kapağı açık olarak orta ateşte 10-12 dakika pişirin.

İlk sıcağı gittikten sonra servis edebilirsiniz.

Pilavın yanına en iyi ne gider?

Pirinç pilavınızı ''Mercimek çorbası, nohut yemeği, fasulye yemeği, anne köftesi'' gibi yemeklerin yanında servis edebilirsiniz.