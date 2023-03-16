Kanal D'nin Yargı dizisinde büyük değişim! Pars'ın yerine yeni oyuncu

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 21:52

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 21:52

Kanal D ekranlarında yayınlanan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisinde büyük değişim yaşanıyor.

PARS SAVCI GİTTİ

Dizide Pars'a can veren Mehmet Yılmaz Ak, apar topar diziye veda etti. Mehmet Yılmaz Ak'ın vedası hem seyircileri hem dizideki oyuncuları şok etmişti.

Tartışmalı bir şekilde diziye veda eden Mehmet Yılmaz Ak, Yargı'daki en sevilen karaktere can veriyordu.





İDDİALI OYUNCU GERİ DÖNDÜ

Ulusal Post'un haberine göre Yargı dizisinde kısa süreli yer almasına rağmen çok sevilen Turgut Ali karakteri geri döndü. Turgut Ali karakterine usta oyuncu Yurdaer Okur can vermekteydi. Dizide baş müfettişi canlandıran Yurdaer Okur beklenmedik bir şekilde diziye veda eden Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine Yargı'ya giriş yaptı.

57.BÖLÜMDE GİRİŞ YAPIYOR

Öte yandan Turgut Ali karakterine can veren Yurdaer Okur'un 57.bölümde diziye giriş yapacağı ve finale kadar dizide yer alacağı öğrenildi.

Yargı dizisinin haziran ayında final yaparak ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Seyirciler her ne kadar dizinin gelecek sezonda da devam etmesini istiyor olsa da hem kanal yönetimi hem de yapım şirketi hikayeyi tadında bırakmak istiyor.

Yargı dizisi pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizi 2.sezonun sonunda final yaparak ekran macerasını noktalayacak.