Kanal D'nin Yargı dizisinde işler karıştı! Seyirciler yıkıldı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 23:28

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 23:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yargı' dizisi dün 52.bölümüyle ekrandaydı. Dizi yine reytingleri alt üst ederken sosyal medyada da en çok konuşulan diziler arasına girmeyi başardı. Tüm kategorilerde birinci olan 'Yargı' dizisi bu başarısını dün akşam yayınlanan bölümde de sürdürdü.

HER ŞEYİ KARIŞTIRAN DAVA

Ölen gelin davasına yönelik Ceylin'e gelen tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. Ilgaz'ın arabasına bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada Pars savcı ve Metin amir yaralandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanda herkes Metin amirin öleceğini düşünmüştü. Ancak yayınlanan bölümde her şey ters köşe oldu.

PANİKLETEN ÖLÜM İLANI

Dizinin final sahnesinde Ceylin'e gelen bir bölüm ilanı herkesi şok etti.

. Emniyete gelen bir ihbar üzerine yola düşen ekip, Metin amiri yol kenarında bıçaklanmış şekilde baygın buldular. Metin amir hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Defne ise elleri, ayakları ve gözleri bağlı şekilde bir arabada Ceylin'i tehdit edenler tarafından kaçırılıyordu.



ILGAZ DOSYAYI KAPATACAK MI?

Hem baba hem kardeş acısıyla anı anda sınan Ilgaz savcının dosyayı kapatıp kapatmayacağı merak ediliyor. Kanunlara bağlı olan Ilgaz'ın dosyayı kapatmaması durumunda 'Yargı' dizisinde işlerin iyiden iyiye karışması bekleniyor.

METİN AMİR ÖLECEK Mİ?

Öte yandan Hüseyin Avni Danyal'ın hayat verdiği ''Metin'' karakterinin ölerek diziye veda edeceği öne sürülüyor. Metin amirin ölüp ölmeyeceği yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

Yargı dizisi 53.bölümüyle 5 Şubat 2023 akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.