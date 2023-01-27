Acun Ilıcalı yine şaşırttı. TV8 seyircileri çileden çıktı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 20:56

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 20:56

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması format değişikliğine gidiyor. Yeni yarışmada bir dizi değişiklikler yaşanacak. İddialara göre Mehmet Yalçınkaya yeni programda yer almayacak. Bu durum tv8 seyircilerini yıkmış durumda. İddialara Acun Ilıcalı henüz yanıt vermedi.

YENİ İSİMLE ANLAŞMA TAMAMLANDI

Son yapılan anlaşma ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. MasterChef Türkiye yarışması bundan böyle yeni sezonda MasterChef All Star formatıyla seyirci karşısında olacak.

MasterChef AllStar'ın kadrosunda ilk şampiyon Uğur Kardaş'ın olması bekleniyor. Uğur Kardaş'ın katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan yayınlanacak yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya yerine Ömür Akkor'un getirileceği ve Somer Sivrioğlu'nun da programdan ayrılacağı öne sürülüyor.

KESİN KARAR VERİLDİ

Başlangıçta magazin dedikodusu olduğu düşünülen gelişme doğru çıktı. tv8 kaynaklarından edinilen bilgiye göre MasterChef Türkiye yeni sezonda ekranlara "MasterChef AllStar olarak" gelecek. Bu kapsamda da yeni yüzlerin programda yer alması bekleniyor.

Öte yandan Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın tv8 ekranında başka bir program yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor

HAYRANLARI YIKILDI

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ekrandaki en sevilen şeflerdendi. İkilinin yeni sezonda yer almayacak olması hayranlarını çileden çıkardı. Acun'dan yeni bir hamle bekleyen seyirciler iki şefinde tekrar ekranda olmasını istiyorlar.