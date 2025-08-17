Kandahar (Burn Run) filminin konusu ne? Kandahar filminin oyuncuları kim?

Kandahar filminin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Ric Roman Waugh, Mitchell LaFortune üstleniyor. Peki, Kandahar filminin konusu ne? Kandahar filminin oyuncuları kim?

KANDAHAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Orta Doğu'da çalışan gizli bir CIA ajanı Tom Harris. Bir istihbarat sızıntısı olarak, gizli görevini tehlikeli bir şekilde ortaya çıkarır ve gizli kimliğini ele verir. Düşman topraklarının kalbinde mahsur kalan Harris ve tercümanı, onları avlayan seçkin özel kuvvetlerden kaçarken, çölden çıkıp Afganistan'ın Kandahar kentindeki bir maden çıkarma noktasına ulaşmak için savaşmalıdır.

KANDAHAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Tom Rhys Harries

Ali Fazal

Olivia-Mai Barrett

Elnaz Norouzi

Fahim Fazli

Navid Negahban

Ray Haratian

KANDAHAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kandahar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.