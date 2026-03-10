Kanun Namına filminin yönetmen koltuğunda Lütfi Ömer Akad oturuyor. Filmin senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Kanun Namına filminin konusu ne? Kanun Namına filminin oyuncuları kim?

KANUN NAMINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir otomobil tamircisi olan Nazım Usta, Ayten'e aşıktır ve çift sonunda evlenerek mutlu sona ulaşır. Ayten'in kız kardeşi olan Nezahat de Nazım'a aşıktır ve Ayten'e aşık olan Halil ile ikisi birlik olup çifti ayırmayı amaçlamaktadır. Bunun için Nazım'ı, cazibesine dayanamayacağını bildikleri Perihan ile tanıştırırlar ve haklı çıkarlar. Ardından Ayten'i evine götüren Halil'i öğrenen Nazım, dayanamayarak Halil ile Nezahat'i öldürür, eşi Ayten'i yaralar. Peşine polis takılan Nazım, atölyesine sığınır ve orada tutuklanmamak için direnir. Ancak Ayten'in iknası sonrası polise teslim olur.

KANUN NAMINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ayhan Işık

Gülistan Güzey

Muzaffer Tema

Settar Körmükçü

Temel Karamahmut

Renan Fosforoğlu

Neşe Yulaç

Pola Morelli

Nubar Terziyan

Osman Alyanak

Gülderen Ece

KANUN NAMINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kanun Namına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.