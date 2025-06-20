Kapsül filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Shane Carruth üstleniyor. Peki, Kapsül filminin konusu ne? Kapsül filminin oyuncuları kim?

KAPSÜL FİLMİNİN KONUSU NE?

Yetenekli iki genç mühendis, bir garajda yürüttükleri deneyler sırasında kazara müthiş bir keşifte bulunurlar. Üzerinde çalıştıkları proje, onları zamanda geriye doğru yolculuğa çıkarabilmektedir. Sonsuz merakları nedeniyle, yolculuk deneylerini birbirlerinden habersiz yürüten mühendislerin bu deneyi çok ciddi sorunlara yol açacaktır.

KAPSÜL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

David Sullivan

Shane Carruth

Samantha Thomson

Ashok Upadhyaya

Keith Bradshaw

Jack Pyland

Delaney Price

KAPSÜL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kapsül filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.