Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World) filminin yönetmen koltuğunda Julius Onah oturuyor. Filmin senaristliğini Malcolm Spellman ve Dalan Musson üstleniyor. Peki, Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filmi ne zaman vizyona girdi? İşte ayrıntılar...
CESUR YENİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile bir görüşmesinin ardından kendini uluslararası bir krizin ortasında bulan yeni Kaptan Amerika Sam Wilson’ın hikâyesini anlatıyor.
CESUR YENİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anthony Mackie
Harrison Ford
Liv Tyler
Giancarlo Esposito
Rosa Salazar
Tim Blake Nelson
Shira Haas
Danny Ramirez
Carl Lumbly
Xosha Roquemore
Etiketler: #Kaptan Amerika #konusu nedir? #Film
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