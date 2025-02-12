Yakın Tehdit filminin konusu ne? Yakın Tehdit filminin oyuncuları kim?
Yakın Tehdit (Trespass) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yakın Tehdit filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yakın Tehdit filminin konusu ne? Yakın Tehdit filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yakın Tehdit filminin yönetmen koltuğunda Joel Schumacher oturuyor. Filmin senaristliğini Karl Gajdusek üstleniyor. Peki, Yakın Tehdit filminin konusu ne? Yakın Tehdit filminin oyuncuları kim?
YAKIN TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, evli bir çiftin dört suçlu tarafından rehine tutulması ve bu esnada eve giren hırsızların olaya dahil olmalarını konu ediniyor. Zengin ve huzurlu bir hayat süren Miller ailesinin yaşamı, evlerine giren soyguncuların ardından altüst olur. Önce evi soymak için gelen haydutların, yavaş yavaş daha fazlasını istedikleri anlaşılacaktır.
YAKIN TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
Nicole Kidman
Cam Gigandet
Ben Mendelsohn
Liana Daine Liberato
Jordana Spiro
Dash Mihok
Simone Levin
Emily Meade
Nico Tortorella
Brandon Belknap
Terry Milam
Tina Parker
David Maldonado
YAKIN TEHDİT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yakın Tehdit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
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