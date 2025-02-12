Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:33

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:33

Yakın Tehdit filminin yönetmen koltuğunda Joel Schumacher oturuyor. Filmin senaristliğini Karl Gajdusek üstleniyor. Peki, Yakın Tehdit filminin konusu ne? Yakın Tehdit filminin oyuncuları kim?

YAKIN TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, evli bir çiftin dört suçlu tarafından rehine tutulması ve bu esnada eve giren hırsızların olaya dahil olmalarını konu ediniyor. Zengin ve huzurlu bir hayat süren Miller ailesinin yaşamı, evlerine giren soyguncuların ardından altüst olur. Önce evi soymak için gelen haydutların, yavaş yavaş daha fazlasını istedikleri anlaşılacaktır.

YAKIN TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Nicole Kidman

Cam Gigandet

Ben Mendelsohn

Liana Daine Liberato

Jordana Spiro

Dash Mihok

Simone Levin

Emily Meade

Nico Tortorella

Brandon Belknap

Terry Milam

Tina Parker

David Maldonado

YAKIN TEHDİT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yakın Tehdit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.