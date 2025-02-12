Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?
Ceviz Ağacı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ceviz Ağacı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ceviz Ağacı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Faysal Soysal üstleniyor. Peki, Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?
CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU NE?
Hayati küçük bir kasabada edebiyat öğretmenidir ve de yazdığı bir kitabı vardır. Umutsuzca geçmişine bağlanan Hayati’nin aklında hep parçalanan evliliği, hasta annesi ve çürümekte olan ceviz ağacı vardır. Hayatına devam etmek yerine geçmişe saplanıp kalan Hayati, eski yaşnanları düşündükçe kendi zayıflıkları ile yüzleşecek ve kötülüğe karşı hiçbir şey yapmadan oturmanın mı yoksa bunu düşünmenin mi bir günah olduğunu sorgulayacaktır.
CEVİZ AĞACI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sezin Akbaşoğulları
Serdar Orçin
Kübra Kip
Rıza Akın
Şebnem Dilligil
Vural Ceylan
Osman Karagöz
Aydın Orak
İskender Altın
Muttalip Müjdeci
Murat Mahmutyazıcıoğlu
Ali Mert Yavuzcan
Levent Çimen
Burak Özbaykuş
Ezgi İnal
Volkan Özman
Serkan Bilgi
Zafer Dallı
Samet Çetinbaş
İlhan Görmek
Halil Serhan Köse
Aliye Çoban
CEVİZ AĞACI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ceviz Ağacı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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