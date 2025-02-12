Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:48

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:48

Ceviz Ağacı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Faysal Soysal üstleniyor. Peki, Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hayati küçük bir kasabada edebiyat öğretmenidir ve de yazdığı bir kitabı vardır. Umutsuzca geçmişine bağlanan Hayati’nin aklında hep parçalanan evliliği, hasta annesi ve çürümekte olan ceviz ağacı vardır. Hayatına devam etmek yerine geçmişe saplanıp kalan Hayati, eski yaşnanları düşündükçe kendi zayıflıkları ile yüzleşecek ve kötülüğe karşı hiçbir şey yapmadan oturmanın mı yoksa bunu düşünmenin mi bir günah olduğunu sorgulayacaktır.

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sezin Akbaşoğulları

Serdar Orçin

Kübra Kip

Rıza Akın

Şebnem Dilligil

Vural Ceylan

Osman Karagöz

Aydın Orak

İskender Altın

Muttalip Müjdeci

Murat Mahmutyazıcıoğlu

Ali Mert Yavuzcan

Levent Çimen

Burak Özbaykuş

Ezgi İnal

Volkan Özman

Serkan Bilgi

Zafer Dallı

Samet Çetinbaş

İlhan Görmek

Halil Serhan Köse

Aliye Çoban

CEVİZ AĞACI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ceviz Ağacı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.