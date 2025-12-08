Kaptan Benim filminin yönetmen koltuğunda Matteo Garrone oturuyor. Filmin senaristliğini Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri ve Massimo Ceccherini üstleniyor. Peki, Kaptan Benim filminin konusu ne? Kaptan Benim filminin oyuncuları kim?

KAPTAN BENİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Gomorra, Dogman ve Pinocchio filmlerinin yönetmeni Matteo Garrone’ye Venedik’te En İyi Yönetmen ödülü getiren filmi Io Capitano, dünyayı görüp rap yıldızı olmayı hayal eden iki delikanlının Senegal’den Avrupa’ya gidiş çabalarını anlatıyor.

KAPTAN BENİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Seydou Sarr

Moustapha Fall

Issaka Sawadogo

Hichem Yacoubi

Doodou Sagna

KAPTAN BENİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaptan Benim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.