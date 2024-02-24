Türkiye'yi sarsan taksici cinayeti Çağatay Ulusoy'lu Gaddar dizisine konu oldu!
NOW'un sevilen dizisi Gaddar'ın son bölümü Türkiye gündemine oturdu. Dizide geçtiğimiz aylarda öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin cinayetine yer verildi.
Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı NOW dizisi Gaddar'ın son bölümü gündem oldu. Dizinin yayımlanan son bölümünde geçtiğimiz aylarda öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'ye yer verildi. Hürer Ebeoğlu tarafından kaleme alınan Ay Yapım imzalı dizi sosyal medyada gündemdeki yerini aldı.
KAHRAMAN OLDU
Geçtiğimiz ay, İzmir'de üşümemesi için aracına aldığı bir şahıs tarafından öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge Türkiye gündemini sarsmıştı. Çağatay Ulusoy'un "Gaddar" isimli karaktere hayat verdiği dizide bu konu ele alındı.
Gaddar, taksi şoförünün ölümüne sebep olan şahsı camdan aşağı attı. Bu hareketinin ardından Gaddar taksiciler arasında da bir kahramana dönüştürdü.
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