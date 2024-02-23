Guy Ritchie imzalı 'The Gentlemen': Aksiyon ve gerilim dolu Netflix dizisi

The Gentlemen dizisinden beklenen fragman geldi. Guy Ritchie imzalı filmde Theo James başrolde...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 23:39
Guy Ritchie imzalı 'The Gentlemen': Aksiyon ve gerilim dolu Netflix dizisi
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Theo James, Netflix'in heyecanla beklenen aksiyon dizisi "The Gentlemen"ın yeni fragmanında başrolde parlıyor. Dizi, görünüşte yıkık bir malikanenin varisi olan Eddie Hornimen'in çevresinde dönen suç dolu hikayeyi konu alıyor. Fragman, Eddie'nin hayatının aniden değişimini ve bir uyuşturucu imparatorluğu mirasıyla başa çıkma çabalarını gözler önüne seriyor.

Eddie Hornimen'i canlandıran Theo James, Kaya Scodelario'nun karakteri Susie Glass ile karşılaştığında hayatının altüst olduğunu fark eder. Eddie'nin öğrendiği gerçek, ona ailenin çekirdekten uzak bir şekilde suç dünyasında yer aldığını gösterir. Dizi, Eddie'nin uyuşturucu ticareti operasyonu üzerinden para kazanma çabalarını ve bu süreçte karşılaştığı zorlukları ele alır.

Guy Ritchie'nin öncülüğünde, "The Gentlemen" suç, aksiyon ve gerilim dolu bir atmosfer sunmayı hedefliyor. Netflix'in bu projede Ritchie'nin film yapımcılığındaki deneyiminden faydalanarak nasıl bir başarı elde edeceği merakla bekleniyor.


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