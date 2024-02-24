Ekran ömrü sadece 5 bölüm sürdü: NOW yeni dizinin fişini çekti! Sevilen dizi bu hafta final yapacak...

Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:25

Güncelleme: 24.02.2024 - 17:45

NOW'da yayımlanan ve başrolde Kaan Yıldırım ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Kopuk ekranlara veda ediyor. Dizinin 5. bölümde final yapılacağı konuşuluyordu fakat resmi bir açıklama gelmemişti. Yayımlanacak olan yeni bölüm fragmanından anlaşıldığı kadarıyla dizi yayımlanacak olan yeni bölüm ile final yapacak...

KOPUK DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytinglerinde düşüş görülen Kopuk isimli NOW dizisi ekranlara veda ediyor. Dizinin izlenme sayısındaki düşüşün final yapmasında etkili olan sebep olduğu düşünülüyor.

KOPUK DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

24 Şubat Cumartesi günü yayımlanacak olan 5. bölüm ile dizi final yapacak.

KOPUK DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Korktuğu başına gelen Müjde artık gerekli cesareti toplayıp Ferhan’ın yanında durmaya karar vermişken onu hiç hoşuna gitmeyecek bir sürpriz bekler. Erdal’ın yarım bıraktığı iş yüzünden burnundan soluyan Ziya’nın bir planı vardır. Ziya’nın başarısızlıklarından oldukça sıkılmış olan Sina’nın ise bir başka… Ferhan tüm gizli planları gün yüzüne çıkarmak için İpek’le yakınlaşınca hiç beklemediği bir gerçek ile karşılaşır. Peki, Ferhan bu gerçekle yüzleşirken mahallesinin yardımına zamanında yetişebilecek midir?

KOPUK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Seray Kaya Müjde

Kaan Yıldırım Ferhan

Biran Damla Yılmaz

İpek Kasay

Sarp Akkaya

Ahmet Mümtaz Taylan

Cansu Tuman

Merve Çağıran

Beren Gökyıldız