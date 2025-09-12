Karanlık Sular (Dark Waters) filminin konusu ne? Karanlık Sular filminin oyuncuları kim?

Karanlık Sular filminin yönetmen koltuğunda Todd Haynes oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Carnahan, Mario Correa üstleniyor. Peki, Karanlık Sular filminin konusu ne? Karanlık Sular filminin oyuncuları kim?

KARANLIK SULAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Karanlık Sular, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile ilgili karanlık bir sırrı açığa çıkaran bir avukatın hikayesini konu ediyor. Robert Bilott, işinde oldukça başarılı olan bir avukattır. Genç adamın ele aldığı yeni dava, toplumu yakından ilgilendirir. Giderek artan ve nedeni açıklanamayan ölüm vakalarını araştıran Robert Bilott, yaşananların arkasında dünyanın en büyük şirketlerinden birinin olduğunu keşfeder. Olayı iyice araştırmaya başlayan Robert, gerçekleri ortaya çıkarmak için geleceğini, ailesini ve kendi yaşamını riske atar.

KARANLIK SULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Ruffalo

Anne Hathaway

Tim Robbins

Bill Camp

Victor Garber

Mare Winningham

William Jackson Harper

Bill Pullman

Louisa Krause

Kevin Crowley

Denise Dal Vera

Scarlett Hicks

KARANLIK SULAR FİLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Karanlık Sular filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.