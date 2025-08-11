Karanlık Zihinler (The Darkest Minds) filminin konusu ne? Karanlık Zihinler filminin oyuncuları kim?

Karanlık Zihinler filminin yönetmen koltuğunda Jennifer Yuh Nelson oturuyor. Filmin senaristliğini Alexandra Bracken üstleniyor. Peki, Karanlık Zihinler filminin konusu ne? Karanlık Zihinler filminin oyuncuları kim?

KARANLIK ZİHİNLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Ruby Daly Amerika'nın 98%'ini öldüren korkunç vebadan hayatta kalabileceğini hiç düşünmemiştir; ancak hayatta kalmayı başarır. Hayatta kalanlar değişik güçlere sahiplerdir ve sadece renklerle tanımlanırlar; yeşiller (çok zekiler), maviler (telekinez), sarılar (elektriği kontrol edebilme), turuncular (zihin üzerinde kontrol) ve kırmızılar (ateşi kontrol edebilme). Ruby, tehlikeli bir turuncudur. Acınası ve korku içerisinde olan Thurmond'a kendisi gibi olan çocukların yanına gönderilir. Ruby, bu korkunç yerden çocukların yardımıyla kaçar ve hayatı bambaşka bir hal alır.

KARANLIK ZİHİNLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mandy Moore

Amandla Stenberg

Patrick Gibson

Harris Dickinson

Gwendoline Christie

KARANLIK ZİHİNLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karanlık Zihinler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.