Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin yönetmen koltuğunda Rob Marshall oturuyor. Filmin senaristliğini Ted Elliott, Terry Rossio üstleniyor. Peki, Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin oyuncuları kim?

KARAYIP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeni bölümde Jack sparrow geçmişte tanıdığı bir kadınla karşılaşıyor ve daha sonra bu kadının Kara Sakal Ian McShane'in kızı olduğunu oğreniyor. Kızı da babası gibi, Jack Sparrow'u ölümsüzlüğün çeşmesini bulmak için durmak bilmeyen maceralara sürüklüyor.

KARAYIP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp

Penélope Cruz

Ian McShane

Geoffrey Rush

Kevin McNally

Sam Claflin

Astrid Berges-Frisbey

KARAYIP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.