Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) filminin yönetmen koltuğunda Joachim Rønning ve Espen Sandberg oturuyor. Filmin senaristliğini Jeff Nathanson üstleniyor. Peki, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin oyuncuları kim?

SALAZAR'IN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Çılgın maceraları ile bilinen, kaptanları şahı ama bir o kadar talihsiz Jack Sparrow, yelken açtığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Korkunç Kaptan Salazar'ın yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni’nden kaçmayı başarmıştır; hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack'tir. Jack, Salazar'ın gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon Asası’nın peşine düşer. Bu efsanevi asayı bulmak içinse güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth ve Kraliyet Donanması'ndan dik başlı, genç bir denizci olan Henry ile zorlu bir anlaşma yapar. Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull’un dümenindeki Jack Sparrow, hem kötü kaderini tersine çevirmenin hem de şimdiye dek karşına çıkan en dişli ve korkunç düşmandan kurtulmanın yollarını arayacaktır.

SALAZAR'IN İNTİKAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp

Javier Bardem

Brenton Thwaites

Kaya Scodelario

Orlando Bloom

Geoffrey Rush

Kevin McNally

Golshifteh Farahani

Stephen Graham

Martin Klebba

Giles New

Angus Barnett

Keira Knightley

David Wenham

SALAZAR'IN İNTİKAMI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.