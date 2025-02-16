Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:39

Güncelleme: 16.02.2025 - 18:39

Kardelenler dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Kardelenler’nin başrollerini Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu paylaşıyor. Kardelenler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İlk bölümde ne olduğu ve konusu araştırılıyor. Peki, Kardelenler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kardelenler dizisinin ilk bölümünde ne oldu. yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kardelenler dizisinin yeni bölümü 16 Şubat Pazar saat 20.00'de atv'de yayımlanacak.

KARDELENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kebapçıda çıkan yangının içinde kalan Fatoş, apar topar hastaneye kaldırılırken, Arif ile Kahraman'ın arasındaki tartışma, hastane koridorlarına kadar sıçrar. Komadan uyanıp neye uğradığını şaşıran Arif'i, Menekşe'ler de daha da büyük bir şok beklemektedir. Gündoğan Koleji bursluluk sınavını kazanamayan Ferit ile Aysel, sonuçlara itiraz etmek üzere okulun yolunu tutarlar. Raci yanan dükkanını tadilat ettirmek isterken, ummadığı bir durumun içine çekilen Koray'ın ayağına büyük bir fırsat gelir. Yeni bir iş yapmak üzere sermaye bulan Çınar, ailesiyle birlikte beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

KARDELENLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hayırsız oğullarının acımasız eşleri tarafından huzurevine bırakılan Hicran, ne yapacağını bilmez haldeyken, Aysel ile Ferit de amcalarının yaptıklarının şaşkınlığını yaşamaktadır. Gülcan ile Fatoş, kocalarıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. Bir türlü sığınacak bir çatı bulamayan Korkmazlar, çok zor anlar yaşarlar. Hicran içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolları ararken; Aysel ile Ferit, Gündoğan Koleji'nin bursluluk sınavına girmenin heyecanı yaşarlar. Arif cephesinde birtakım gelişmeler yaşanırken, Racilerin fütursuzca hizmete açtıkları kebapçının açılışında beklenmedik olaylar yaşanır.

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Barış Falay

Serhat Mustafa Kılıç

Ahu Yağtu

Ayda Aksel

Uğur Uzunel

Ahmet Haktan Zavlak

Edip Tepeli

Ece Yaşar

Nur Yazar

Zeynep Atılgan

Can Aslantuğ