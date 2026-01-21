Kardeş Takımı 2 filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini Elif Dede üstleniyor. Peki, Kardeş Takımı 2 filminin konusu ne? Kardeş Takımı 2 filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
KARDEŞ TAKIMI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Dört kardeş, anne ve babalarının zorlu eğitimlerinin üstesinden gelmiş ve gerçek ajanlar olmuşlardır.
Ünlü bir meyve suyu şirketi sahibi kardeşlerden yardım ister ve dörtlü için yepyeni bir maceranın kapıları aralanır.
Kötü bir adam meyve suyu tarifini ele geçirmiş ve hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmeyi amaçlamaktadır. Bu sefer bütün aile birlikte bu kötü adama karşı mücadele edeceklerdir.
KARDEŞ TAKIMI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ceyda Kasabalı
Fırat Albayram
Çağan Efe Ak
Ecrin Su Çoban
Mehmet Aybars Kaya
Gece Işık Demirel
Berat Efe Parlar
Özgür Emre Yıldırım
KARDEŞ TAKIMI 2 FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Kardeş Takımı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.