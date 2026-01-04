Kasa: Büyük Soygun filminin yönetmen koltuğunda Jaume Balagueró oturuyor. Filmin senaristliğini Rafa Martínez, Andrés M. Koppel ve Borja Glez. Santaolalla üstleniyor. Peki, Kasa: Büyük Soygun filminin konusu ne? Kasa: Büyük Soygun filminin oyuncuları kim?

KASA: BÜYÜK SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bu zamana kadar kimse İspanya Merkez Bankası'nı soyamadı. Yüzyıldan fazla bir süre önce inşa edilen Kasa: Büyük Soygun için ne tür bir mühendislik kullanıldığına dair hiçbir plan yok. Ancak bu gizem mekâna erişmenin sırrını keşfetmek için işe alınan genç mühendis Thom'u korkutmaz. Efsanevi bir hazine 10 gün boyunca bankanın Kasa: Büyük Soygunsında duracaktır ve Thom bu süre zarfında Kasa: Büyük Soygunnın sırrını keşfedip sanat tarihi uzmanı Walter'ın kurduğu ekiple bir plan hazırlamak ve saldırıya geçmek zorundadır.

KASA: BÜYÜK SOYGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Freddie Highmore

Astrid Bergès-Frisbey

Sam Riley

Liam Cunningham

Jose Coronado

Luis Tosar

Emilio Gutiérrez Caba

Famke Janssen

KASA: BÜYÜK SOYGUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kasa: Büyük Soygun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.