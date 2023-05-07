Yayınlanma: 07.05.2023 - 10:31

Güncelleme: 07.05.2023 - 10:31

Kasabadaki Yabancı (High Plains Drifter) filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood otururken, filmin senaryosunu Ernest Tidyman kaleme aldı. Filmseverler, Kasabadaki Yabancı filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Kasabadaki Yabancı filmi konusu nedir? Kasabadaki Yabancı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KASABADAKİ YABANCI FİLMİ KONUSU KİMDİR?

İsmini açıklamayan bir adam, Amerika'nın Eski Batı bölgesinde, Kaliforniya, Inyo County'deki izole edilmiş maden kasabası Lago'ya gider. Kasabadaki üç adam onu ??rahatsız eder ancak üçünü de öldürür. Kasabalı Callie Travers ona yüksek sesle hakaret edince, ahırda ona tecavüz eder. O gece, otel odasında konaklayan yabancı rüyasında, federal bir polis olan Jim Duncan'ın kanun kaçakları Stacey Bridges ile Dan ve Cole Carlin kardeşler tarafından Lago'nun vatandaşlarının gözü önünde kırbaçlanarak öldürüldüğünü vatandaşların ise sessizce izlediğini görür.

Ertesi gün, Lago kasabası, Yabancı'ya kasabayı Bridges ve Carlin kardeşlerden korumak için istediği her şeyi teklif eder. Yabancı işi kabul eder ve anlaşmadan tam olarak yararlanır: Mordecai adında eziklenen bir cüceyi hem şerif hem de belediye başkanı olarak atar, dükkân sahibinin onlara hizmet etmeyi reddettiğini görünce bir Kızılderili ve çocuklarına erzak sağlar, yeni bir eyer ve çizme alır, ve salonda herkese bedava içki servisi yapmaya zorlar. Yabancı, kasabayı savunmak için gönüllülerden oluşan bir milis grubu kurmaya çalışır, ancak kimsenin bu işi yapabilecek kadar marifetli olmadığını fark eder. Otel sahiplerine ve misafirlerine binayı boşaltmalarını emreder ve otelde tek başına konaklamaya başlar. Sahipleri, Lewis Belding ve eşi Sarah, diğer birçok kasaba sakini ile birlikte öfkelenir.

Callie ve birkaç kasabalı adam, Yabancı'yı ortadan kaldırmak için komplo kurar. Callie Travers, Yabancı'ya yanaşır ve o gece seks yaparlar. Planın bir parçası olarak Callie odadan ayrılırken kasaba halkından üç adam onu yatağında olduğunu düşünüp sopalarla döver. Ancak Yabancı, komployu önceden sezmiş ve yan odadan o odaya dinamit fırlatır. Otel sahibinin eşi Sarah öfkesini Yabancı'nın yüzüne vurur, Yabancı ise Sarah'ı saçından tutarak Sarah'ın odasına götürür ve o gece birlikte olurlar. Ertesi sabah, Bridges ve Carlin kardeşlere ne olduğu hakkında tartışırken Sarah, Yabancı'ya Jim Duncan'ın huzur içinde yatamayacağını çünkü kasabanın onu isimsiz bir mezara attığını söyler.

Yabancı, kasabadaki her binanın kan kırmızısına boyanmasını emreder. Sonra, hiçbir açıklama yapmadan, atına biner ve kasabadan ayrılır, kasaba tabelasına: "Cehennem." yazar. Bu arada, Bridges ve Carlins bir gezgin grubunu öldürür ve atlarını ve silahlarını çalar. Yabancı onları şehir dışında bulur, dinamit fırlatıp tüfekle ateş ederek kışkırtır, haydutları kasaba halkının sorumlu olduğuna inandırır. Lago'ya dönen Yabancı, hazırlıkları inceler - tüm kasaba kırmızıya boyanmış, çatılarda silahlı adamlar, yiyecek ve içeceklerle dolu piknik masaları ve tepede büyük bir "EVE HOŞ GELDİNİZ ÇOCUKLAR" pankartı yer alır. Hazırlıkların tamamlandığını gördükten sonra kasabadan ayrılır. Haydutlar gelir ve kasaba halkının beceriksiz direnişinin üstesinden kolayca gelir, kasabayı ateşe verir ve onlara tuzak kuran maden sahibini öldürür. Gece çökünce, korkmuş vatandaşlar bir araya toplanırken Yabancı, haydutları birer birer öldürür. Otel sahibi Belding, yabancıyı bir pompalı tüfekle pusuya düşürmeye çalışır, ancak Mordecai onu sırtından vurarak öldürür.

Kasaba halkı ortalığı toparlamaya başlar. Sarah şehri terk etmeye hazırlanırken Yabancı da kasabadan ayrılır. Mordecai, Jim Duncan'ın isimsiz mezarına ismini yazarken Yabancı oraya gelir, Mordecai Yabancı'ya "Adını hala bilmiyorum" der. Yabancı, "Evet, biliyorsun." diye yanıtlar, çölün sıcağında gözden kaybolur.

KASABADAKİ YABANCI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Clint Eastwood - Yabancı

Verna Bloom - Sarah Belding

Mariana Hill - Callie Travers

Billy Curtis - Mordecai

Mitch Ryan - Dave Drake

Jack Ging - Morgan Allen

Stefan Gierasch - Mayor Jason Hobart

Ted Hartley - Lewis Belding

Geoffrey Lewis - Stacey Bridges

Dan Vadis - Dan Carlin

Anthony James - Cole Carlin

Walter Barnes - Şerif Sam Shaw

Paul Brinegar - Lutie Naylor

Richard Bull - Asa Goodwin

Robert Donner - Papaz

John Hillerman - Çizmeci

John Quade - Freight Wagon Operator

Buddy Van Horn - Marshal Jim Duncan

William O'Connell - Berber

Russ McCubbin - Fred Short

KASABADAKİ YABANCI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Kasabadaki Yabancı (High Plains Drifter) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.