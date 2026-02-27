Kasırga Avcısı filminin yönetmen koltuğunda Herbert James Winterstern oturyor. Filmin senaristliğini Anna Elizabeth James, Herbert James Winterstern üstleniyor. Peki, Kasırga Avcısı filminin konusu ne? Kasırga Avcısı filmi oyunları kimler? İşte ayrıntılar...

KASIRGA AVCISI FİLMİNİN KONUSU NE?

İyi kalpli genç William her zaman merhum babasının izinden gitme ve bir fırtına avcısı olma umuduyla yaşadı. Babasının mirası şimdi, açgözlü ve sorumsuz Zane Rogers tarafından yönetilen bir fırtına avcısı turizmi işine dönüştürülmüştür.

KASIRGA AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alec Baldwin

Skeet Ulrich

Anne Heche

Daniel Diemer

Johnny Wactor

Richard Gunn

Gabriel Clark

Anjul Nigam

Michael Klingher

Praya Lundberg

KASIRGA AVCISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kasırga Avcısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.