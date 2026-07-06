Katiller filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Kevin Walker üstleniyor. Peki, Katiller filminin konusu ne? Katiller filminin oyuncuları kim?

KATİLLER FİLMİNİN KONUSU NE?

The Killer, ahlaki pusulanın olmadığı bir dünyada kaybolan profesyonel bir suikastçının hikayesini konu ediyor. Yalnız, soğuk ve pişmanlıktan arınmış olan bir adam, acımasız bir ölüm meleği olarak çalışmaktadır. Kendisine verilen görevleri yerine getirmek için dünyayı dolaşan katil için işlediği bunca cinayetin ardından artık hiçbir şey net değildir. Yaptıklarıdan dolayı vicdan azabı çekmeye başlayan ve bu hayattan vazgeçip geçmemek konusunda kararsız kalan katil, kendisine verilen son görevinde başarısız olunca kendisini zor bir sürecin içinde bulur.

KATİLLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Fassbender

Tilda Swinton

Arliss Howard

Charles Parnell

Kerry O'Malley

Sophie Charlotte

Emiliano Pernía

Gabriel Polanco

Sala Baker

Endre Hules

KATİLLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Katiller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.