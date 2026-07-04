‘Minyonlar ve Canavarlar’, ‘Dalga’, ‘Gece ve Gündüz’ filmleri gösterime girdi: Minyonlar Hollywood’da

Pierre Coffin’in yönettiği serinin yedinci filmi Minyonlar ve Canavarlar sinema tarihine gerçek bir aşk mektubu niteliğinde. İzleyiciyi 1920’lere Hollywood’un altın çağına özellikle sessiz sinemadan sesli filmlere geçiş dönemine taşıyor, James ve Henry adlı minyonlara odaklanıyor.

Universal Şirketi’nin sinema tarihinin ünlü canavarlarını (!) yarattığı dönemdeyiz. Hayalperest, hevesli bir öykücü James’le, yardımcısı Ed’le Hollywood’da ilk filmlerini çeker, film yıldızları olurlar. Sesli filmin ortaya çıkışıyla hayalleri yok olur. Yeniden toparlanmak için James büyük bir canavar filmi yapmaya karar verir, istemeden kötü niyetli yaratıkları çağırırlar. Coffin, Universal’in canavar koleksiyonunu (Mumya, Kara Gölün Canavarı, The Blob) ustaca işler.

YARATICILIĞIN DORUĞUNDA

Açılış jeneriğinde ünlü sessiz filmlerden fragmanları minyonlarla birlikte izleriz: Trenin Ciotat Garı’na Gelişi, Lumière Fabrikası’ndan İşçilerin Çıkışı, Kendini Sulayan Bahçıvan, Aya Seyahat. Ayrıca Modern Zamanlar, Yurttaş Kane, Yağmur Altında, Sunset Boulevard, Dünyanın Durduğu Gün filmlerine eğlenceli göndermeler yer alır. Hollywood’da Fritz Lang’la Ernst Lubitsch’in karışımı yönetmen Max minyonları destekler. Sinema tarihinin slapstick (abartılı fiziksel hareketler, sakarlık) kökenlerine çılgın bir saygı duruşudur. Illumination Stüdyosu, sarı maskotlar ordusunun çılgınlıkları için her zaman eski slapstick komedi türünden yararlandı.

Yaramaz minyonlar kurallarını anlamadıkları insan dünyasında ayrım gözetmeden hareket ederler, sessiz filmlerin ideal kahramanlarıdır ama sesli dönem gelince kendilerini ifade etmek için başka bir yol bulurlar. Seslendirme kadrosunda Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg var. Pierre Coffin, yaratıcılığının zirvesindedir; Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd’u yürekten selamlar. Finaldeki jeneriği kesinlikle sonuna dek izleyin.

FEMİNİZMİN DALGALARI

2018 baharı, Şili’de bir protesto dalgası başlar. Müzik öğrencisi Julia üniversitesinde kız öğrencilerin çok uzun süredir maruz kaldığı tacizi, istismarı kınamak için harekete katılır.

Diğerleriyle kötü anısını paylaşma cesaretini bulduğunda beklenmedik bir şekilde protesto eyleminin merkez figürüne dönüşür. İçten ve karmaşık tanıklığı kutuplaşmış bir toplumu sarsan, rahatsız eden bir dalgalanmaya dönüşür. Kamera kalabalığın arasından geçerken ritim yavaş yavaş yükselir. Mücadele ivme kazanınca Julia’yı sürükleyen dalga onu içine çeker. Kampüs kişisel olanla kolektif olanın çatıştığı bir ringe dönüşür. Dalga politik bir müzikaldir, Sebastian Lelio vaaz vermez, çelişkileri bir araya getirir. Görsellik olağanüstüdür, güçlü sahneler, imgelerle doludur.

Filmin senaryosu 5 yılda yazıldı. Şili’deki feminist gösterilerden esinlenerek yaratılan filmde kadınlar aynı anda birden fazla işi yapabilirler: Aynı anda hem yürüyebilir hem de sakız çiğneyebilirler. Julia’da Daniela Lopez olağanüstüdür.

VİRGİNİA WOOLF UYARLAMASI...

New Castle Üniversitesi mezunu, akademisyen Tina Gharavi’nin Virginia Woolf’un Gece ve Gündüz’ünden uyarladığı film; İngiltere’deki bögesel film yapımcılığının gücünü kanıtlıyor. İran kökenli yönetmen, yapımcı, senarist Gharavi, çoğunlukla dönem filmleri Londra’da çekildiği için Newcastle’ı tercih etmiş. 1910 yılını yaratmak için prodüksiyon yerel tutuldu; Newcastle Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri filmde çalıştılar. Bu entegrasyon profesyonel film yapımları için üniversiteye katkı sağladı.

Gece ve Gündüz oyunu romantik olmayan bir komedi olarak bilinir. Süfrajet hareketinin içinde astronom Katharine Hilberry’nin toplumsal beklentilerle başa çıkması, erkek egemen bilim dalında kariyer yapması anlatılır. Yönetmen uyarlamaya kendi bakış açısını kattı: Marjinalleri, eşcinsel bireyleri, siyahileri gizli ipuçlarıyla yansıttı.

Haley Bennett, Timothy Spall, Jeniffer Saunders, Elyas M’barek’in oynadığı komedi Virginia Woolf hayranlarına duyurulur.