Kaybedenler filminin yönetmen koltuğunda Oliver Stone oturuyor. Filmin senaristliğini John Ridley üstleniyor. Peki, Kaybedenler filminin konusu ne? Kaybedenler filminin oyuncuları kim?

KAYBEDENLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bobby Cooper (Sean Penn) bir çöl yolunda ilerlerken bir kaza geçirir... Yolundaki kasabada tamir için durur. Kasaba halkı değişik tutum içinde olduğundan Bobby'nin aklı daha fazla karışır. Bu sırada kasabanın en güzel kadını Grace McKenna (Jennifer Lopez) ve onun kocası olan kasabanın en güçlü adamı Jake (Nick Nolte) ile tanışması ile işler daha da karmaşıklaşır. Grace de Bobby'den kocasını öldürmesini isteyince olaylar çıkılması güç duruma gelir.

KAYBEDENLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jon Voight

Billy Bob Thornton

Liv Tyler

Jennifer Lopez

Claire Danes

Joaquin Phoenix

Sean Penn

Nick Nolte

Powers Boothe

Bo Hopkins

Abraham Benrubi

Julia Hagerty

KAYBEDENLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaybedenler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.