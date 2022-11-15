Öldüren Şüphe filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1963 yılında vizyona giren Öldüren Şüphe filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Öldüren Şüphe filminin konusu ne? Öldüren Şüphe filminin oyuncuları kim? Öldüren Şüphe filminin IMDb puanı kaç?
Öldüren Şüphe (Charade), yönetmenliğinde Stanley Donen, senaryosunda ise Peter Stone olan, 1963 yapımlı bir romantik komedi filmidir.
ÖLDÜREN ŞÜPHE FİLMİNİN KONUSU NE?
Regina, kocasından boşanmak üzereyken, onun ikisine ait tek paranın hepsini nakide çevirdiğini ve cinayete kurban gittiğini öğrenir. Bu para da ortada yoktur. Regina, sürekli ismini değiştiren ve kocasının maaşından çalmış olduğundan şüphelendiği Peter Joshua ile tanışır. Peter’in şuç ortakları da onların da parası çalındığı için paranın nerede olduğuyla çok ilgilidir. Herkes Regina’nın paranın nerede olduğunu bildiğini düşünmektedir. Paranın peşinde olan insanlar tek tek ölmeye başlayınca, hikayedeki gerilim artmaya başlar.
ÖLDÜREN ŞÜPHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cary Grant
Audrey Hepburn
Walter Matthau
James Coburn
George Kennedy
ÖLDÜREN ŞÜPHE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Öldüren Şüphe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.
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