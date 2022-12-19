İntikam Benim: Misilleme filminin konusu ne, oyuncuları kim?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:46

İntikam Benim: Misilleme (I Am Vengeance: Retaliation), yönetmenliğini ve senaristliğini Ross Boyask'ın üstlendiği, 2020 yapımlı bir aksiyon filmidir.

İNTİKAM BENİM: MİSİLLEME FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski özel kuvvetler askeri John Gold'a, birkaç yıl önce Doğu Avrupa'daki son görevlerinde ekibine ihanet eden Sean Teague'i adalete teslim etme fırsatı verilir. Gold, Teague'in ölmesini memnuniyetle karşılar, ancak işlediği suçların bedelini ödemesi için onun askeri bir hapishaneye nakledilmesine yardım etmeye ikna olmuştur. Gold yol boyunca, Teague'in onu çıkarmaya çalışan ekibiyle ve Teague emniyete alınmadan önce onu öldürmeye kararlı görünen bir keskin nişancıyla savaşmak zorunda kalır.

İNTİKAM BENİM: MİSİLLEME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Katrina Durden

Phoebe Robinson-Galvin

Wade Barrett

Jessica-Jane Clement

Vinnie Jones

İNTİKAM BENİM: MİSİLLEME FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İntikam Benim: Misilleme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlenmiştir.