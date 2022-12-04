Anadolu Kartalları filminin konusu ne, oyuncuları kim? Anadolu Kartalları filmi nerede çekildi?

2011 yılında vizyona giren Anadolu Kartalları filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Anadolu Kartalları filminin konusu ne? Anadolu Kartalları filminin oyuncuları kim? Anadolu Kartalları filmi nerede çekildi? Anadolu Kartalları filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 10:02
Anadolu Kartalları filminin konusu ne, oyuncuları kim? Anadolu Kartalları filmi nerede çekildi?
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Anadolu Kartalları, yönetmenliğini Ömer Vargı, senaristliğini ise Hakan Evrensel'in üstlendiği, 2011 yapımlı bir aksiyon/dram filmidir.

ANADOLU KARTALLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocukluklarından bu yana uçma hayali kuran beş Harbiyeli genç: Onur, onun çocukluk arkadaşı Ayşe, Ayşe'ye vurgun Mustafa ve Tunç ile Fatih. Eskişehir Hava Hastanesindeki sağlık kontrolünden bazı arkadaşları geçemese de, onlar, savaş pilotu olma yolunda oldukça meşakkatli bir yolda ilerlemektedirler. Bu beş arkadaşı yıllar sonra yeniden bir araya getiren şey Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı’nda yaşadıkları olacaktır.

ANADOLU KARTALLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Altan Düzyatan

Çağatay Ulusoy

Özge Özpirinçci

Hande Subaşı

ANADOLU KARTALLARI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü, Eskişehir Hava Hastanesi ve İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

ANADOLU KARTALLARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Anadolu Kartalları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.


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