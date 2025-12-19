Kayıp Kral filminin yönetmen koltuğunda Stephen Frears oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Coogan, Jeff Pope üstleniyor. Peki, Kayıp Kral filminin konusu ne? Kayıp Kral filminin oyuncuları kim?

KAYIP KRAL FİLMİNİN KONUSU NE?

2012 yılında, 500 yıldan fazla bir süredir kayıp olan Kral III. Richard'ın kalıntıları, Leicester'deki bir otoparkın altında keşfedildi. Arama, amansız araştırmaları arkadaşları ve ailesi tarafından anlaşılmayan, uzmanlar ve akademisyenler tarafından şüpheyle karşılanan amatör bir tarihçi Philippa Langley tarafından yönetilmişti.

KAYIP KRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sally Hawkins

Steve Coogan

Harry Lloyd

Mark Addy

Lee Ingleby

James Fleet

Lewis Macleod

Robert Jack

KAYIP KRAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Kral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.