Kayıp Şehir filminin yönetmen koltuğunda Aaron Nee, Adam Nee oturuyor. Filmin senaristliğini Dana Fox ve Oren Uziel üstleniyor. Peki, Kayıp Şehir filminin konusu ne? Kayıp Şehir filminin oyuncuları kim?

KAYIP ŞEHİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Zeki ama inzivaya çekilmiş yazar Loretta Sage, hayatını kahraman karakter “Dash”i canlandırmaya adamış yakışıklı kapak modeli Alan'ın yer aldığı popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirmektedir. Loretta, Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesinde iken, onu son kitabında yer alan antik kayıp şehrin hazinesine götürebileceğini uman eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Sadece kitaplarının sayfalarında değil, gerçek hayatta da bir kahraman olabileceğini kanıtlamak isteyen Alan, onu kurtarmak için yola koyulur. Destansı bir orman macerasına atılan bu beklenmedik çiftin, Kayıp Şehir’de hayatta kalmak ve sonsuza dek kaybolmadan önce antik hazineyi bulmak için artık birlikte çalışması gerekmektedir.

KAYIP ŞEHİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock

Channing Tatum

Daniel Radcliffe

Brad Pitt

Da'Vine Joy Randolph

Oscar Nuñez

Patti Harrison

Raymond Lee

KAYIP ŞEHİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Şehir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.