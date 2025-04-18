Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:14

Güncelleme: 18.04.2025 - 20:14

Kelebek Etkisi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Eric Bress ve J. Mackye Gruber üstleniyor. Peki, Kelebek Etkisi filminin konusu ne? Kelebek Etkisi filminin oyuncuları kim?

KELEBEK ETKİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Evan Treborn doğuştan zihinsel sorunları olan bir çocuktur. Kötü olaylar yaşamış fakat gidip gelen hafızası yüzünden bu olayları tam olarak hatırlayamamaktadır. Zaman geçer, Evan artık bir yetişkin olur ve hafıza sorunu olmadan gayet normal bir yaşantı sürer. Bir gün küçüklüğünde sorunu çözmek için tuttuğu günlüklerden birini tesadüfen okur ve zamanda yolculuk yaparak yarım anılarının hatırlayamadığı karanlık kısmına döner. O anda değiştirdiği olaylar bulunduğu zamandaki yaşantısını etkileyecek ve geri döndüğünde kimsenin zarar görmediği normal bir hayat için mücadele verecektir.

KELEBEK ETKİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ashton Kutcher - Evan Treborn

Amy Smart - Kayleigh Miller

Melora Walters - Andrea Treborn

Elden Henson - Lenny Kagan

William Lee Scott - Tommy Miller

John Patrick Amedori - Evan Treborn

Irene Gorovaia - Kayleigh Miller

Kevin G. Schmidt - Lenny Kagan

Jesse James - Tommy Miller

Logan Lerman - Evan Treborn

Sarah Widdows - Kayleigh Miller

Jake Kaese - Lenny Kagan

Cameron Bright - Tommy Miller

Eric Stoltz - George Miller

Ethan Suplee - Thumper

Nathaniel DeVeaux ... Dr. Redfield

Kevin Durand - Carlos

Callum Keith Rennie - Jason Treborn

Lorena Gale - Bayan Boswell

Tara Wilson - Heidi

Jesse Hutch - Spencer

Sarah Gruber - Bystander

KELEBEK ETKİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kelebek Etkisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.