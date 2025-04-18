Kelebek Etkisi filminin konusu ne? Kelebek Etkisi filminin oyuncuları kim?
Kelebek Etkisi (The Butterfly Effect) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kelebek Etkisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kelebek Etkisi filminin konusu ne? Kelebek Etkisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kelebek Etkisi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Eric Bress ve J. Mackye Gruber üstleniyor. Peki, Kelebek Etkisi filminin konusu ne? Kelebek Etkisi filminin oyuncuları kim?
KELEBEK ETKİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Evan Treborn doğuştan zihinsel sorunları olan bir çocuktur. Kötü olaylar yaşamış fakat gidip gelen hafızası yüzünden bu olayları tam olarak hatırlayamamaktadır. Zaman geçer, Evan artık bir yetişkin olur ve hafıza sorunu olmadan gayet normal bir yaşantı sürer. Bir gün küçüklüğünde sorunu çözmek için tuttuğu günlüklerden birini tesadüfen okur ve zamanda yolculuk yaparak yarım anılarının hatırlayamadığı karanlık kısmına döner. O anda değiştirdiği olaylar bulunduğu zamandaki yaşantısını etkileyecek ve geri döndüğünde kimsenin zarar görmediği normal bir hayat için mücadele verecektir.
KELEBEK ETKİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ashton Kutcher - Evan Treborn
Amy Smart - Kayleigh Miller
Melora Walters - Andrea Treborn
Elden Henson - Lenny Kagan
William Lee Scott - Tommy Miller
John Patrick Amedori - Evan Treborn
Irene Gorovaia - Kayleigh Miller
Kevin G. Schmidt - Lenny Kagan
Jesse James - Tommy Miller
Logan Lerman - Evan Treborn
Sarah Widdows - Kayleigh Miller
Jake Kaese - Lenny Kagan
Cameron Bright - Tommy Miller
Eric Stoltz - George Miller
Ethan Suplee - Thumper
Nathaniel DeVeaux ... Dr. Redfield
Kevin Durand - Carlos
Callum Keith Rennie - Jason Treborn
Lorena Gale - Bayan Boswell
Tara Wilson - Heidi
Jesse Hutch - Spencer
Sarah Gruber - Bystander
KELEBEK ETKİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kelebek Etkisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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