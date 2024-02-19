Kelile ve Dimne hangi hayvan? Yalan ve dürüstlüğün simgesi hangi hayvanlar?

Dün akşam Milyoner yarışmasında, ''Fabl türünün ilk örneklerinden, aslen Hint kökenli olan ve Türkçede ''Kelile ve Dimne'' adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hayvanlardır? '' sorusu gündeme geldi. Peki, Kelile ve Dimne hangi hayvan? Yalan ve dürüstlüğün simgesi hangi hayvanlar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:48
Kelile ve Dimne hangi hayvan? Yalan ve dürüstlüğün simgesi hangi hayvanlar?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 18 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen Fabl türünün ilk örneklerinden, aslen Hint kökenli olan ve Türkçe'de Kelile ve Dimne adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hayvanlardır? sorusunun yanıtı merak edildi. Peki,  Kelile ve Dimne hangi hayvan? Yalan ve dürüstlüğün simgesi hangi hayvanlar?

Fabl türünün ilk örneklerinden, aslen Hint kökenli olan ve Türkçede ''Kelile ve Dimne'' adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hayvanlardır?

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A) Güvercin ve yılan

B) Çakal ve çakal

C) Karga ve Tilki

D) Tavşan ve sırtlan

Cevap: Arapça eser adını ilk bölümündeki bir hikâyenin kahramanları olan iki çakaldan alır; doğrunun ve dürüstlüğün simgesi "Kelile" ile yanlışın ve yalanın simgesi "Dimne".


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