Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Zoljargal Purevdash üstleniyor. Peki, Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem filminin konusu ne? Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem filminin oyuncuları kim?

KEŞKE KIŞ UYKUSUNA YATABİLSEM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ulzii (Battsooj Uurtsaikh), Moğolistan'ın Ulan Batur şehrinin eteklerinde bir yurtta ailesiyle birlikte yaşayan bir gençtir. Babası ölmüştür ve annesi iş bulmak yerine alkol içmeye başlar, bu da kışın soğuğunda evi ısıtacak yeterli kömür olmadığı anlamına gelir. Ulzii, üç küçük kardeşinden sorumludur ve para kazanmak için çaresizdir.

KEŞKE KIŞ UYKUSUNA YATABİLSEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Battsooj Uurtsaikh - Ulzii

Nominjiguur Tsend - Tungaa

Tuguldur Batsaikhan - Erkhemee

Ganchimeg Sandagdordorj - mother

Batmandakh Batchuluun - Garig

Davaasamba Sharaw - old neighbour

Batzorig Sukhbaatar - physics teacher

KEŞKE KIŞ UYKUSUNA YATABİLSEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.