Ketenpere filminin konusu ne? Ketenpere filminin oyuncuları kim?
Ketenpere filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ketenpere filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ketenpere filminin konusu ne? Ketenpere filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ketenpere filminin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor. Filmin senaristliğini Şafak Sezer üstleniyor. Peki, Ketenpere filminin konusu ne? Ketenpere filminin oyuncuları kim?
KETENPERE FİLMİNİN KONUSU NE?
Kalender (Şafak Sezer) diziler için figüran koordinatörlüğü yapan, zaman zaman kendisi de küçük roller alarak geçimini sağlayan bir adamdır. Uzun yıllardır bu sektörün içinde olmasına rağmen bulunduğu konumdan ileri bir adım atamamıştır. Bütün bunların üstüne yıllar sonra geri dönen mafya babası Vefa'nın ketenpereye getirdiği Kalender için işler iyice karışacaktır.
KETENPERE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şafak Sezer
Hakan Ural
Mehmet Esen
Elif Erol
Orhan Aydın
Cenk Acarlar
Aslı Altaylar
Nazmi Sinan Mıhçı
Kemal Erek
Şenol İpek
Serkan Şengül
Volkan Başaran
Turabi Çamkıran
Abidin Yerebakan
Ali Yerlikaya
Afrikalı Ali
Ümit Okur
Ömer Kurt
KETENPERE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ketenpere filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.
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