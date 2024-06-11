Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:43

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:43

Ketenpere filminin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor. Filmin senaristliğini Şafak Sezer üstleniyor. Peki, Ketenpere filminin konusu ne? Ketenpere filminin oyuncuları kim?

KETENPERE FİLMİNİN KONUSU NE?

Kalender (Şafak Sezer) diziler için figüran koordinatörlüğü yapan, zaman zaman kendisi de küçük roller alarak geçimini sağlayan bir adamdır. Uzun yıllardır bu sektörün içinde olmasına rağmen bulunduğu konumdan ileri bir adım atamamıştır. Bütün bunların üstüne yıllar sonra geri dönen mafya babası Vefa'nın ketenpereye getirdiği Kalender için işler iyice karışacaktır.

KETENPERE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şafak Sezer

Hakan Ural

Mehmet Esen

Elif Erol

Orhan Aydın

Cenk Acarlar

Aslı Altaylar

Nazmi Sinan Mıhçı

Kemal Erek

Şenol İpek

Serkan Şengül

Volkan Başaran

Turabi Çamkıran

Abidin Yerebakan

Ali Yerlikaya

Afrikalı Ali

Ümit Okur

Ömer Kurt

KETENPERE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ketenpere filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.