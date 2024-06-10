Sevgi Dolu Yaşam filminin konusu ne? Sevgi Dolu Yaşam filminin oyuncuları kim?

Sevgi Dolu Yaşam (Love Life) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevgi Dolu Yaşam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sevgi Dolu Yaşam filminin konusu ne? Sevgi Dolu Yaşam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:25
Sevgi Dolu Yaşam filminin konusu ne? Sevgi Dolu Yaşam filminin oyuncuları kim?
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Sevgi Dolu Yaşam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Koji Fukada üstleniyor. Peki, Sevgi Dolu Yaşam filminin konusu ne? Sevgi Dolu Yaşam filminin oyuncuları kim? 

SEVGİ DOLU YAŞAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Taeko, eşi Jiro ve Taeko'nun bir önceki evliliğinden olan oğlu ile mutlu bir hayatı vardır. Fakat trajik bir ölümle oğlunu kaybedince, çocuğunun babası Park'ı tekrar hayatına alır. Taeko, bu sağır ve evsiz adamın acı ve suçluluk duygusuyla başa çıkmasına yardım etmek için elinden geleni yapar.

SEVGİ DOLU YAŞAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fumino Kimura

Kento Nagayama

Atom Sunada

Tomorowo Taguchi

Tetta Shimada

Hirona Yamazaki

Misuzu Kanno

Natsume Mito

Yoshiki Urayama

Marika Yamakawa

SEVGİ DOLU YAŞAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sevgi Dolu Yaşam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.


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