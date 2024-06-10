Sevgi Dolu Yaşam filminin konusu ne? Sevgi Dolu Yaşam filminin oyuncuları kim?
Sevgi Dolu Yaşam (Love Life) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevgi Dolu Yaşam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sevgi Dolu Yaşam filminin konusu ne? Sevgi Dolu Yaşam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sevgi Dolu Yaşam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Koji Fukada üstleniyor. Peki, Sevgi Dolu Yaşam filminin konusu ne? Sevgi Dolu Yaşam filminin oyuncuları kim?
SEVGİ DOLU YAŞAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Taeko, eşi Jiro ve Taeko'nun bir önceki evliliğinden olan oğlu ile mutlu bir hayatı vardır. Fakat trajik bir ölümle oğlunu kaybedince, çocuğunun babası Park'ı tekrar hayatına alır. Taeko, bu sağır ve evsiz adamın acı ve suçluluk duygusuyla başa çıkmasına yardım etmek için elinden geleni yapar.
SEVGİ DOLU YAŞAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Fumino Kimura
Kento Nagayama
Atom Sunada
Tomorowo Taguchi
Tetta Shimada
Hirona Yamazaki
Misuzu Kanno
Natsume Mito
Yoshiki Urayama
Marika Yamakawa
SEVGİ DOLU YAŞAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sevgi Dolu Yaşam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Dans etkinliğini bastılar
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama