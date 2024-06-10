Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:47

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:47

Savaş Sanatı filminin yönetmen koltuğunda Christian Duguay oturuyor. Filmin senaristliğini Wayne Beach ve Simon Barry üstleniyor. Peki, Savaş Sanatı filminin konusu ne? Savaş Sanatı filminin oyuncuları kim?

SAVAŞ SANATI FİLMİNİN KONUSU NE?

Birleşmiş Milletler’in Çin’le önemli bir zirveye hazırlandığı günlerde bu iki gücü karşı karşıya getirmek isteyenlerin komplo kurduğu anlaşılır. Bunun için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri(Donald Sutherland), gizli bir ajan olan Neil Shaw’ı (Wesley Snipes) araştırması için görevlendirir. Shaw ve patronu bu komplonun arkasında Birleşmiş Milletler’in Çin Büyükelçisi Wong’un olabileceğini düşünmektedir. Ama Wong bir suikasta kurban gider ve olayın faili olarak Shaw tutuklanır, hapishaneye götürülürken teröristler tarafından kaçırılır.Suikastın tek görgü tanığı tercüman Julia Yates’dir (Marie Matiko) ancak o da kaçırılınca Shaw’ın durumu iyice zorlaşır...

SAVAŞ SANATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donald Sutherland

Michael Biehn

Wesley Snipes

Maury Chaykin

Anne Archer

Marie Matiko

James Hong

Michael Murphy

Cary-Hiroyuki Tagawa

Liliana Komorowska

Ron Yuan

Glen Chin

Bonnie Mak

Paul Hopkins

Uni Park

Erin Selby

Johanne Marie Maurasse

Sylvia Stewart

SAVAŞ SANATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Savaş Sanatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.