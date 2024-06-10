Savaş Sanatı filminin konusu ne? Savaş Sanatı filminin oyuncuları kim?
Savaş Sanatı (The Art Of War) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Savaş Sanatı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Savaş Sanatı filminin konusu ne? Savaş Sanatı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Savaş Sanatı filminin yönetmen koltuğunda Christian Duguay oturuyor. Filmin senaristliğini Wayne Beach ve Simon Barry üstleniyor. Peki, Savaş Sanatı filminin konusu ne? Savaş Sanatı filminin oyuncuları kim?
SAVAŞ SANATI FİLMİNİN KONUSU NE?
Birleşmiş Milletler’in Çin’le önemli bir zirveye hazırlandığı günlerde bu iki gücü karşı karşıya getirmek isteyenlerin komplo kurduğu anlaşılır. Bunun için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri(Donald Sutherland), gizli bir ajan olan Neil Shaw’ı (Wesley Snipes) araştırması için görevlendirir. Shaw ve patronu bu komplonun arkasında Birleşmiş Milletler’in Çin Büyükelçisi Wong’un olabileceğini düşünmektedir. Ama Wong bir suikasta kurban gider ve olayın faili olarak Shaw tutuklanır, hapishaneye götürülürken teröristler tarafından kaçırılır.Suikastın tek görgü tanığı tercüman Julia Yates’dir (Marie Matiko) ancak o da kaçırılınca Shaw’ın durumu iyice zorlaşır...
SAVAŞ SANATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Donald Sutherland
Michael Biehn
Wesley Snipes
Maury Chaykin
Anne Archer
Marie Matiko
James Hong
Michael Murphy
Cary-Hiroyuki Tagawa
Liliana Komorowska
Ron Yuan
Glen Chin
Bonnie Mak
Paul Hopkins
Uni Park
Erin Selby
Johanne Marie Maurasse
Sylvia Stewart
SAVAŞ SANATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Savaş Sanatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Dans etkinliğini bastılar
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama