Kibar Feyzo filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaristliğini İhsan Yüce üstleniyor. Peki, Kibar Feyzo filminin konusu ne? Kibar Feyzo filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

KİBAR FEYZO FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, köyde sevdiği kadınla evlenmek isteyen Feyzo'nun başlık parası toplamak isterken yaşadıklarını anlatır. Askerlik hizmetini tamamlayıp köyüne dönen Kibar Feyzo, Hacı Hüsam'ın kızı Gülo ile evlenmek için çabalar. Bilo da Gülo'ya talip olunca işler daha da karmaşık bir hâle gelir.

KİBAR FEYZO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Müjde Ar

Adile Naşit

Şener Şen

İhsan Yüce

İlyas Salman

Erdal Özyağcılar

Bahri Ateş

Reşit Çıldam

KİBAR FEYZO FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Kibar Feyzo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.