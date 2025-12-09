Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan Kılıbık filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sinemaseverler, Kılıbık filminin konusunu, oyuncularını ve ne zaman, nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Kılıbık filminin konusu ne? Kılıbık filminin oyuncuları kim?

KILIBIK FİLMİ KONUSU NE?

Kılıbık, karısının sözünden çıkmayan saf bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Kamil’in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil’i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü sonuca varamaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil’in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır. Kamil, yaşanan bir yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun etrafa yayılması da insanların Kamil’e artık başka bir gözle bakılmasına neden olur. Karısı dahil mahalledekiler tarafından saygıyla karşılanan Kamil’in bu şaşalı dönemi çok uzun sürmez. İnsanların Kamil’e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela’nın ortaya çıkması, Kamil’in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Kamil

Nevra Serezli - Mihrimah

Ali Şen - Müslüm

Sümer Tilmaç - Arabacı Niyazi

Günay Girik - Erol

Billur Emre - Şenay

Reha Yurdakul - Komiser

Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı

Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı

Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı

Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı

Günay Güner - Niyazi'nin Adamı

Gökhan Mete - Bakkal Halil

Muzaffer Civan - Kasap Mehmet

Hüseyin Kutman - Patron

Adem Taşay - Antrenör

Cevdet Arıkan - Savcı

Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin

Kudret Karadağ - Koğuş Ağası

İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir

İhsan Gedik - Leylek Kadri

Sırrı Elitaş - Kara Bela

Zafer Ergin

KILIBIK FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

1983 yılında vizyona giren Kılıbık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.