Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan Kılıbık filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sinemaseverler, Kılıbık filminin konusunu, oyuncularını ve ne zaman, nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Kılıbık filminin konusu ne? Kılıbık filminin oyuncuları kim?
KILIBIK FİLMİ KONUSU NE?
Kılıbık, karısının sözünden çıkmayan saf bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Kamil’in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil’i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü sonuca varamaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil’in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır. Kamil, yaşanan bir yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun etrafa yayılması da insanların Kamil’e artık başka bir gözle bakılmasına neden olur. Karısı dahil mahalledekiler tarafından saygıyla karşılanan Kamil’in bu şaşalı dönemi çok uzun sürmez. İnsanların Kamil’e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela’nın ortaya çıkması, Kamil’in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.
KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Kamil
Nevra Serezli - Mihrimah
Ali Şen - Müslüm
Sümer Tilmaç - Arabacı Niyazi
Günay Girik - Erol
Billur Emre - Şenay
Reha Yurdakul - Komiser
Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı
Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı
Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı
Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı
Günay Güner - Niyazi'nin Adamı
Gökhan Mete - Bakkal Halil
Muzaffer Civan - Kasap Mehmet
Hüseyin Kutman - Patron
Adem Taşay - Antrenör
Cevdet Arıkan - Savcı
Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin
Kudret Karadağ - Koğuş Ağası
İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir
İhsan Gedik - Leylek Kadri
Sırrı Elitaş - Kara Bela
Zafer Ergin
KILIBIK FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
1983 yılında vizyona giren Kılıbık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.