Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:56

Güncelleme: 08.07.2023 - 11:56

Kılıç Savaşları filminin türü aksiyon, romantik ve dramdır. 2022 yılında vizyona girmiştir. Kılıç Savaşları filminin yönetmeni Jing Wong'dur. Film toplam 105 dakikadan oluşmaktadır. Filmseverler, Kılıç Savaşları filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Kılıç Savaşları filmi konusu nedir? Kılıç Savaşları filmi oyuncuları kimler? Kılıç Savaşları filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Klasik Wuxia romanı 'Cennet Kılıcı ve Ejderha Kılıcı' ndan uyarlanan filmde, dövüş dünyasının efsanevi silahları Ejderhan Kılıcı ve Cennet Kılıcı için savaşan güçleri anlatır. Ming Tarikatı’nın "Altın Aslan Kralı" Xie Xun, Ejderha Kılıcı’nı ele geçirmek için sayısız düşman edinmiştir. Tanrı kardeşi Cuishan, Altı Büyük Mezhep tarafından Xie Xun'un yerini açığa çıkarmaya zorlanır ve sonunda Emei Mezhebi Efendisi No-Mercy’nin Cennet Kılıcı altında ölür.

KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sabrina Qiu - Zhou Zhiruo

Qianqian Yun - Siu-chiu, xiaozhao

Janice Man

Raymond Lam - Zhang Wuji, Zhang Wuji

Elvis Tsui - Tse Shun, The Lion King

Donnie Yen - Cheung Sam-fung

Louis Koo - Zhang Cuishan

Shi Yanneng - Chen Kun

Louis Fan - Dog

Jade Leung - Abbess Mit-juet

Lam Chi-chung

Chen Zihan - Dai Qi Si, Purple Shirt Dragon King

Raymond Wong - Wai Yat-siu

Alex Fong - Yang Xiao, Yan Xiao

Felix Lok Ying-Kwan - Yan Tin-cheng

Rebecca Zhu - Yan So-so