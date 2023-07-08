Kılıç Savaşları filmi konusu nedir? Kılıç Savaşları filmi oyuncuları kimler?
Kılıç Savaşları filmi KANAL D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kılıç Savaşları filminin konusu, oyuncuları, nerede çekildi merak ediliyor. Filmseverler, Kılıç Savaşları filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Kılıç Savaşları filmi konusu nedir? Kılıç Savaşları filmi oyuncuları kimler? Kılıç Savaşları filmi nerede çekildi?
Kılıç Savaşları filminin türü aksiyon, romantik ve dramdır. 2022 yılında vizyona girmiştir. Kılıç Savaşları filminin yönetmeni Jing Wong'dur. Film toplam 105 dakikadan oluşmaktadır. Filmseverler, Kılıç Savaşları filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Kılıç Savaşları filmi konusu nedir? Kılıç Savaşları filmi oyuncuları kimler? Kılıç Savaşları filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Klasik Wuxia romanı 'Cennet Kılıcı ve Ejderha Kılıcı' ndan uyarlanan filmde, dövüş dünyasının efsanevi silahları Ejderhan Kılıcı ve Cennet Kılıcı için savaşan güçleri anlatır. Ming Tarikatı’nın "Altın Aslan Kralı" Xie Xun, Ejderha Kılıcı’nı ele geçirmek için sayısız düşman edinmiştir. Tanrı kardeşi Cuishan, Altı Büyük Mezhep tarafından Xie Xun'un yerini açığa çıkarmaya zorlanır ve sonunda Emei Mezhebi Efendisi No-Mercy’nin Cennet Kılıcı altında ölür.
KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Sabrina Qiu - Zhou Zhiruo
Qianqian Yun - Siu-chiu, xiaozhao
Janice Man
Raymond Lam - Zhang Wuji, Zhang Wuji
Elvis Tsui - Tse Shun, The Lion King
Donnie Yen - Cheung Sam-fung
Louis Koo - Zhang Cuishan
Shi Yanneng - Chen Kun
Louis Fan - Dog
Jade Leung - Abbess Mit-juet
Lam Chi-chung
Chen Zihan - Dai Qi Si, Purple Shirt Dragon King
Raymond Wong - Wai Yat-siu
Alex Fong - Yang Xiao, Yan Xiao
Felix Lok Ying-Kwan - Yan Tin-cheng
Rebecca Zhu - Yan So-so
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