Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi nerede yayımlanacak?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi nerede yayımlanacak?
Yakın zamanda izleyicisi ile buluşacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu, oyuncuları, ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
30 yaşındaki Avukat Leyla ve aynı hukuk bürosunda çalıştığı arkadaşlarının hayatına odaklanılan Kimler Geldi Kimler Geçti'de, bazen ‘bench’de, bazen ‘ghost’ta, bazen ‘ilişki’de, çoğunlukla da ‘ilişme’de çektikleri modern zaman sancıları konu ediliyor. Başarılı bir avukat olan Leyla Taylan, ihanetle biten ilk aşkının acısından uzun süre kurtulamaz. Artık bu duruma bir son vermek isteyen Leyla, aradan geçen yılların ardından yeniden flört dünyasına adım atar. Bu sırada arkadaşı olan yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılık acısından kurtulup, yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Leyla’nın karşısında 15 yıl içerisinde üç kez evlenip boşanan bir ilişki katili olan Cem Murathan vardır. Leyla, müvekkilini narsist adama karşı en ateşli şekilde savunurken, o ateşle ortalık doz duman olur.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Serenay Sarıkaya - Leyla Taylan
Metin Akdülger - Ömer
Boran Kuzum - Feyyaz
Zeynep Tuğçe Bayat - Beliz
Bade İşçil - Tuba
Hakan Kurtaş - Cem
Ahmet Rıfat Sungar - Sarp
Gülcan Arslan - Defne
Sümeyra Koç - Nil
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacak.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi, 9 Mayıs 2024 tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.
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