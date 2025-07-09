Kimliksiz filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Filmin senaristliğini Oliver Butcher ve Stephen Cornwell üstleniyor. Peki, Kimliksiz filminin konusu ne? Kimliksiz filminin oyuncuları kim?

KİMLİKSİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dr. Martin Harris (Liam Neeson) ve eşi Liz (January Jones) bir biyoteknoloji zirvesi için Berlin'e gelirler. Harris, otellerine vardıktan hemen sonra, evrak çantasını havaalanında unuttuğunu fark eder ve onu almak için taksiye biner. Taksinin şoförü Gina (Diane Kruger) isimli bir kadındır. Taksi bir kazaya karışır ve Spree nehrine düşer, Harris Taksi'nin içinde bilinçsiz halde kalır. Taksinin sürücüsü Gina onu kurtarır ama olay yerinden kaçar. Harris, dört gün komada kaldıktan sonra hastanede kendine gelir.

Dr. Martin Harris (Liam Neeson) Berlin'de geçirdiği bir araba kazasından sonra kendine gelip otele döndüğünde birdenbire karısının (January Jones) kendisini tanımadığı ve başka bir adamın da (Aidan Quinn) kendisinin yerine geçtiğini fark eder. Polis çağrılır ve Harris, Rodney Cole adlı bir meslektaşını arayarak kimliğini kanıtlamaya çalışır ama fayda etmez. Resmi olarak kimse ona inanmamaktadır ve kimliği belirsiz suikastçılar tarafından takip edilmektedir. Birdenbire kendini, başka bir ülkede yalnız, yorgun ve kaçak durumunda bulur. Kimlik krizinden bunalan Harris, bilincini kaybeder ve hastanede tekrar uyanır. Smith adında bir terörist görevli hemşiresini öldürür, ancak Harris kaçar.

Harris, özel dedektif ve eski Stasi ajanı Ernst Jürgen'den (Bruno Ganz) yardım ister. Harris'in elindeki tek ipucu, babasının botanik üzerine kitabı ve kazadan sonra bir Türk lokantasında kaçak çalışan belgesiz Bosnalı göçmen taksi şoförü Gina'dır.

Harris ve Gina dairesinde Smith ve başka bir terörist olan Jones tarafından saldırıya uğrar; Gina, Smith'i öldürdükten sonra kaçarlar. Harris, Liz'in kitabına, belirli sayfalarda bulunan kelimelere karşılık gelen sayılar yazdığını keşfeder. Harris, programını kullanarak Liz ile tek başına yüzleşir; ona evrak çantasını havaalanında bıraktığını söyler. Bu arada Jürgen, Cole'u ofisine kabul eder ve 15. Bölüm olarak bilinen gizli bir terörist grup hakkındaki bulgularını açıklar. Jürgen kısa süre sonra Cole'un eski bir paralı asker ve grubun üyesi olduğu sonucuna varır. Cole'un onu sorgulamak ve öldürmek için orada olduğunu ve kaçış yolu olmadığını bilen Jürgen, Harris'i korumak için intihar eder.

Harris, evrak çantasını aldıktan sonra Gina ile yollarını ayırır. Onun Cole ve Jones tarafından kaçırıldığını gördüğünde, bir taksi çalar ve onları takip eder. Gina, Harris'i öldürmeden önce Jones'un üzerinden geçer, ardından Cole'un minibüsüne çarparak onu da öldürür. Harris, evrak çantasında iki Kanada pasaportunu içeren gizli bir bölme bulduktan sonra, kendisi ve Liz'in üç ay önce Prens Shada'nın süitine bir bomba yerleştirmek için Berlin'de olduklarını hatırlar.

Şimdi suikast planındaki kendi rolünün farkında olan Harris, bunu engelleyerek kendini kurtarmaya çalışır. Otel güvenliği hemen Harris ve Gina'yı tutuklar, ancak Harris oteli daha öncede ziyaret ettiğini kanıtlar. Güvenlik bombanın varlığına ikna olduktan sonra oteli tahliye ederler.

Harris, Bölüm 15'in hedefinin Suudi Prens Shada değil, sert iklimlerde hayatta kalabilen, genetiği değiştirilmiş bir mısır türü geliştiren Profesör Bressler olduğunu fark eder. Liz, Bressler'in dizüstü bilgisayarına erişir ve verileri çalar. Bressler'in öldürülmesi ve araştırmasının çalınmasıyla milyarlarca dolar yanlış ellere düşecektir. Suikast girişiminin engellendiğini gören Liz, bombayı etkisiz hale getirmeye çalışır ancak başarısız olur ve bomba patlayarak ölür. Harris, Bressler'ı öldürmeye çalışan Bölüm 15 teröristi "Harris"i öldürür. Bressler projesini dünyaya bedava verdiğini duyururken, Harris ve Gina yeni kimlikleriyle (Kanada Pasaportu) birlikte bir trene binerler.

KİMLİKSİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson - Dr. Martin Harris

Diane Kruger - Gina

January Jones - Elizabeth "Liz" Harris

Aidan Quinn - Martin B.

Frank Langella - Profesör Rodney Cole

Bruno Ganz - Ernst Jürgen

Sebastian Koch - Profesör Bressler

Stipe Erceg - Jones

Rainer Bock - Herr Strauss

Mido Hamada - Prens Shada

Clint Dyer - Biko

Karl Markovics - Dr. Farge

Eva Löbau - Hemşire Gretchen Erfurt

KİMLİKSİZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kimliksiz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.