Durgun Su filminin konusu ne? Durgun Su oyuncuları kim?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:54

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:54

Durgun Su (Stillwater) filminin yönetmen koltuğunda Thomas McCarthy oturuyor. Senaristliğini Thomas Bidegain ve Tom McCarthy üstleniyor. Peki, Durgun Su filminin konusu ne? Durgun Su filminin oyuncuları kim?

DURGUN SU FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir baba, cinayetten tutuklanan kızına yardım etmek için Oklahoma'dan Fransa'ya seyahat eder.

DURGUN SU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Abigail Breslin

Matt Damon

Camille Cottin

Deanna Dunagan

Jake Washburn

DURGUN SU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Durgun Su filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.